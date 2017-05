ఘోరం: బతికుండగానే యువతిని పాతిపెట్టారు, ప్రైవేట్ భాగాల్లో కారం..(వీడియో)

బీహార్ రాష్ట్రంలో మానవత్వం మంటగలిపే దారుణ ఘటన చోటు చేసుకుంది. ప్రాణాలతో ఉండగానే ఓ 19 ఏళ్ల యువతిని భూమిలో పూడ్చి పెట్టారు కొందరు దుర్మార్గులు. ఈ ఘటన గోవిందపూర్ గ్రామంలో చోటుచేసుకుంది.

Story first published: Friday, May 12, 2017, 8:47 [IST]

English summary

A 19-year-old girl was buried alive for two hours in Bihar's Govindpur village following a property dispute.