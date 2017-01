తన ప్రియుడు ఒక్కసారిగా ముఖం చాటేయడంతో తీవ్ర నిరాశకు గురైన ఓ యువతి ఆత్మహత్య చేసుకోవాలనుకుంది.

English summary

A 24-year-old girl, whose boyfriend had left her under family pressure, decided to end her life by jumping into the Yamuna Canal 4 km from Saharanpur.