తండ్రిని కొట్టిచంపి,తల్లికి సమాచారం ఇచ్చిన కూతురు, ఎందుకంటే ?

ఉత్తర్ ప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని భారెల్లీ ప్రాంతంలో కన్నకూతురిపై అత్యాచారానికి ప్రయత్నించిన తండ్రిని కర్రతో కొట్టి చంపింది ఓ కూతురు. తండ్రి చంపి ఆమె తల్లికి సమాచారం ఇచ్చింది.

English summary

a 14-year-old girl allegedly beat her father to death after he tried to rape her at city area here in barilly, in uttar pradesh.