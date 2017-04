వారి ఆటలకు చెక్: యోగి ఆదిత్యనాథ్ కీలక ప్రకటన

ఉత్తర ప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి యోగి ఆదిత్యనాథ్ వరుస సంచలనాలతో దూసుకు పెతున్నారు. జైళ్ల అధికారుల అవినీతిపై ఆయన దృష్టి సారించారు. జైలులో శిక్ష అనుభవిస్తున్న మాఫియా డాన్లకు అయినా చిన్నపాటి నేరస్తులకు అయినా ఒక

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

All convicts in the jails of Uttar Pradesh, whether petty criminals or notorious mafia dons, should get the same food and treatment, Chief Minister Yogi Adityanath has told state officials.