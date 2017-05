గివ్ హర్ 5 క్యాపెయిన్: ఆ ‘ఐదు’ రోజులు తిరిగి వారికిద్దాం.. హ్యాపీగా ఉంచుదాం!

బడికెళ్లే బాలికలకు ప్రతీ నెలా ‘ఆ ఐదు రోజులు’ నుంచి విముక్తి కల్పించేందుకు ముంబైకి చెందిన ‘అమ్మాడ ట్రస్ట్’ ముందుకొచ్చింది. దీనికోసం ‘గివ్ హర్ 5’ పేరిట ఓ క్యాంపెయిన్ కు శ్రీకారం చుట్టింది.

English summary

Getting your period every month is a natural process for every woman that keeps her reproductive cycle functioning. But those five days come with their set of problems. Most women experience pain in the first two days due to the heavy flow that eases out as the days pass. While urban women may have to only deal with the pain, there are more than 400 million Indian women who face some rather embarrassing problems during their period. These girls and women end up missing school or work for the simple reason that they cannot afford sanitary protection during those five days.