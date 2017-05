వాన్నక్రై తర్వాతి ఎటాక్ స్మార్ట్ ఫోన్లపై ఉండవచ్చునన్న అనుమానాలతో.. స్మార్ట్ ఫోన్ వినియోగదారుల్లో గుబులు రేగుతోంది.

English summary

India cannot afford to lower its guard against the global ransomware attack as the world has not seen the last of the virus yet, the head of the country's cybersecurity agency warned.