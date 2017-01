గోవా బరిలో నలుగురు మాజీ సీఎంలు

గోవా అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో నలుగురు మాజీ సీఎంలు ప్రధాన ప్రతిపక్ష పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీ నుంచి తమ అద్రుష్టాన్ని పరీక్షించుకుంటున్నారు. ప్రతాప్ సింగ్ రాణె, రవినాయక్, దిగంబర్ కామత్.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

The Congress party on yesterday declared its first list of 27 candidates for the upcoming Goa assembly polls, which includes four former chief ministers and a host of new faces.