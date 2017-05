గోఎయిర్ సూపర్ ఆఫర్: టికెట్ ప్రారంభ ధర కేవలం రూ.599

దేశీయ ఎయిర్‌లైన్ సంస్థ గో ఎయిర్ విమాన ప్రయాణికులకు ఓ సూపర్ ఆఫర్ ప్రకటించింది. సమ్మర్ సేల్ తర్వాత మాన్‌సూన్ ఆఫర్ పేరిట గో ఎయిర్ భారీగా ధరలను తగ్గించింది. మాన్‌సూన్ క్యాంపెయిన్ పేుతో రూ.599తో టికెట్

Subscribe to Oneindia Telugu

Story first published: Friday, May 12, 2017, 16:11 [IST]

English summary

Budget carrier GoAir has announced its 'Monsoon' sale with fares starting at just Rs 599, the company said.