పీవీకి సన్నిహితుడిగా భావించే తాంత్రికుడు చంద్రస్వామి కన్నుమూత

ఆధ్యాత్మిక గురువు, వివాదాస్పద తాంత్రికుడు చంద్రస్వామి (66) కన్నుమూశారు. దీర్ఘకాలంగా అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్న ఆయన మూత్రపిండాల వ్యాధితో మరణించారు.

Godman Chandraswami has passed away. He was 66. Chandraswami was on dialysis. Recently he suffered a stroke followed by severe sepsis and developed Multi-Organ failure.