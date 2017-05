భారత్ చేసిన తప్పు పాక్ కు సంతోషాన్నిచ్చింది: కట్జూ

భారత్ అనవసరంగా పాకిస్తాన్ కు అవకాశం ఇచ్చిందని సుప్రీంకోర్టు మాజీ న్యాయమూర్తి మార్కండేయ కట్జూ అభిప్రాయపడ్డారు.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

Former Supreme Court judge Markandey Katju has said that India may have opened “Pandora’s box” by going to the International Court of Justice against the death penalty handed to Kulbhushan Jadhav by Pakistan’s military.