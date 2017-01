మోడీది సాహసమే: పెద్ద నోట్ల రద్దుపై సుందర్ పిచాయ్ ఏమన్నారంటే?

భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ తీసుకున్న పెద్ద నోట్ల రద్దు నిర్ణయంపై ప్రపంచ దిగ్గజ సంస్థ గూగుల్ సీఈఓ సుందర్ పిచాయ్ స్పందించారు.

Story first published: Thursday, January 5, 2017, 16:14 [IST]

English summary

Google CEO, Sundar Pichai is in India and has been making plenty of headlines. Before meeting the students and giving a speech at IIT-Kharagpur, Pichai told the Economic Times, that the prime minister’s demonetisation move was a bold one for a country like India, and if things turn out as intended, it could propel the country t global ranks in terms of digital payments.