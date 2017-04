198.7మిలియన్ డాలర్ల స్టాక్ అవార్డును కంపెనీ అందజేసింది. ఇండియన్ కరెన్సీలో దీని విలువ రూ.12,855 ఉంటుందని అంచనా.

Story first published: Saturday, April 29, 2017, 14:36 [IST]

Google's 44-year-old India-born CEO Sundar Pichai received nearly US $200 million in compensation last year, double the amount he got in 2015.