భారతీయ భాషలకు... గూగుల్ ఇండియా బొనాంజా

భారత దేశంలో వంద కోట్ల మందికి ఇంటర్నెట్‌ను చేరువ చేయాలనే ఉద్దేశ్యంతో గూగుల్ ఇండియా ఉంది. ఇందులో భాగంగా మరో సరికొత్త ప్రయోగంతో ముందుకు వచ్చింది.

English summary

With an intention to extend the internet for every Indian, Google India has announced that neural machine translation is now available for nine languages.