అక్రమంగా పార్కింగ్ చేసే వాహనాలకు ఇకనుంచి రూ.1000 జరిమానా విధించే దిశగా చర్యలు తీసుకోబోతున్నట్టు కేంద్ర రవాణా మంత్రి నితిన్ గడ్కరీ ప్రకటించారు.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

Union road transport minister Nitin Gadkari said the central government is preparing a new policy to increase the penalty on illegal parking on roads from Rs200 to Rs1,000 and also reward the complainants.