ఆర్బీఐ కీలక నివేదిక: ఒకరోజు ముందే నోట్ల రద్దుపై కేంద్రం సూచన

పెద్ద నోట్లను రద్దుకు ముందు కేంద్ర ఆర్థికమంత్రి, ప్రధాన ఆర్థిక సలహాదారు సలహాలు తీసుకున్నారా? అన్న ప్రశ్నకు పీఎంవో సమాధానం చెప్పలేదు.

Story first published: Tuesday, January 10, 2017, 12:19 [IST]

English summary

Contradicting the Modi government, which had asserted that the Reserve Bank of India (RBI) recommended a ban on Rs 500 and Rs 1000 notes, the central bank has said that it was the government which advised it to do so.