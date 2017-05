'రేప్'లపై మంత్రి షాకింగ్ కామెంట్స్: ఇళ్లకు తాళాలు వేయమంటారా!?

'రాష్ట్రంలో ప్రతీ ఇంటికి తాళం వేయాలని కోరుకుంటున్నారా? ప్రతీ ఇంటి గుమ్మం వద్ద పోలీసులను కాపలా పెట్టాలా? నేరాలు పెరిగితే మేమేం ఏం చేయగలం' అంటూ ఆయనే ఎదురు ప్రశ్నించారు.

English summary

In a shocking statement, Bharatiya Janata Party (BJP) leader and Rajasthan minister Kalicharan Saraf on Wednesday stirred a controversy with his remark asserting that the government cannot prevent rape incidences from taking place, adding that it can only catch hold the culprits.