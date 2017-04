శుభవార్త: పెట్రోల్, డీజీల్ ఇక డోర్ డెలీవరీ!, కారణమిదే

ఈ ఏడాది మే 14వ, తేది నుండి ఆదివారం నాడు పెట్రోల్ బంక్ లు మూతపడనున్నాయి.అయితే సెలవు రోజుల్లో కూడ పెట్రోల్ దొరికే అవకాశం ఉంది.నేరుగా ఇంటికే పెట్రోల్ రానుంది. ఇక పెట్రోల్ బంక్ ల వద్దకు వెళ్ళాల్సిన పరిస్

Story first published: Saturday, April 22, 2017, 1:44 [IST]

Soon, tanking up the car or buying diesel to run the generator may no longer entail a trip to the nearest petrol pump. The government is exploring the possibility of allowing all petroleum products — not just LPG cylinders — to be delivered at consumers’ doorstep.