అనూహ్యం: యోగి నిర్ణయంతో ఓ పెళ్లిలో ఊహించని ఘటన!..

యోగి ఆదిత్యనాథ్ తీసుకున్న నిర్ణయం ఓ వివాహ వేడుకపై పరోక్షంగా ప్రభావం చూపించింది. ఏకంగా వరుడి స్థానంలో మరో అతిథిని వధువు వివాహామాడాల్సిన పరిస్థితిని కల్పించింది.

English summary

The ban on illegal slaughterhouses across Uttar Pradesh took a toll on a wedding in Muzaffarnagar when the groom refused to solemnise his marriage after seeing that only vegetarian dishes were being served by the bride’s family.