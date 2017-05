స్నేహితులతో కలిసి బారాత్ లో డ్యాన్స్

వివాహం జరిగిన కొద్ది గంటల్లోనే వరుడు మరణించిన విషాదకరఘటన గుజరాత్ రాష్ట్రంలో చోటుచేసుకొంది. వివాహమైన తర్వాత జరిగిన బరాత్ లో వరుడు డ్యాన్స్ చేస్తూ తీవ్ర గుండెపోటుతో మరణించాడు. ఈ ఘటన తీవ్ర విషాదాన్ని ని

Story first published: Friday, May 12, 2017, 12:14 [IST]

English summary

Groom died in dance after marriage in Gujarat state.Suraj solanki married a lady.Solank dance with friends, all of sudden solanki got heart attack ,he died on the spot.