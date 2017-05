జీఎస్టీ ఎఫెక్ట్: కార్ల ధరలు ఇలా మారబోతున్నాయి!, ఎవరికి మేలు..

జీస్టీతో వాహనాలపై పన్ను రేటు 28శాతం కానుండటంతో.. చిన్న కార్ల ధరలు కూడా రూ.1లక్షకు వెయ్యి చొప్పున పెరిగే అవకాశం ఉండవచ్చు.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

as far as the effects of the Goods and Services Tax (GST) on cars. While Finance Minister, Arun Jaitley, made it quite clear that the GST rate on all passenger cars will be fixed at 28 per cent.