జీఎస్టీ డెడ్ లైన్ జూలైకి వాయిదా: అరుణ్ జైట్లీ

కాగా, వార్షిక టర్నోవర్ రూ,1.5కోట్ల వరకు ఉన్న సంస్థల పన్నులపై తమకే పూర్తి హక్కులు కల్పించాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కోరుతున్న సంగతి తెలిసిందే.

English summary

Union Finance Minister Arun Jaitley on Monday addressed the media in Delhi, after GST Council meet in New Delhi and said the rollout has been deferred to July 1.