గుజరాత్ పాలిటిక్స్: బీజేపీ గూటికి శంకర్ సింగ్ వాఘేలా?

మాజీ ముఖ్యమంత్రి శంకర్‌సింగ్ వాఘేలా.. పార్టీ ఉపాధ్యక్షుడు రాహుల్ గాంధీ ట్విట్టర్ పేజీని అనుసరించడం మానేశారని వదంతులు వినిపిస్తున్నాయి.

English summary

There's time to go for Assembly elections in Gujarat but parties have begun preparations for the fight. If sources are to be believed veteran Congress leader Shankarsinh Vaghela is upset with the leadership and may take a call on his nearly 20-year-old association with the party.