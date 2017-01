షాక్ :మాజీ ప్రేయసిని దక్కించుకొనేందుకు అతనేం చేశాడంటే ?

ప్రేమించుకొన్నారు పెళ్ళిచేసుకోలేదు.అయితే ప్రేయురాలి భర్తను హత్య చేస్తే తనకు అడ్డులేకుండాపోతోందని భావించాడు. తన భార్యతో తెగతెంపులుచేసుకొన్నాడు. ప్రియురాలి భర్తను ప్రోఫెషనల్ కిల్లర్ తో హత్య చేయించడంతో ఈ

English summary

anish yadav working as a gym trainer in delhi, he plan to murder his former lover hussand ravikurmar, ravikumar murderd by poison injection on saturday night, police arrest anish yadav,