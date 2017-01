హెచ్-1బి వీసా బిల్లు సెగ: 4 ప్రధాన ఐటి కంపెనీలు విలవిల, 21,000 కోట్ల సంపద ఆవిరి

అమెరికా కాంగ్రెస్ లో ప్రవేశపెట్టిన హెచ్-1బి వీసా బిల్లు సెగ భారత స్టాక్ మార్కెట్లకు తగిలింది. శుక్రవారం నాడు ఆరంభంలో లాభాలతో మొదలైన స్టాక్ మార్కెట్లు క్రమంగా నష్టాల్లోకి జారుకున్నాయి.

English summary

The IT sub-index on the BSE slumped nearly 3 per cent with shares like HCL Technologies, Infosys, TCS, Wipro and Tech Mahindra falling up to 4.5 per cent.