బంపర్ ఆఫర్: ఇండియన్ టెక్కీలకు తలుపులు తెరిచిన రష్యా, కారణమిదే!

హెచ్ 1 బీ వీసా కఠినతరమైన నిబంధనలను అమలు చేయడంతో భారత ఐటీ ఇండస్ట్రీకి రష్యా తలుపులు బార్లా తెరిచింది.అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ తెచ్చిన నిబంధనలతో రష్యా భారత్ టెక్కీలకు అవకాశం కల్పించనుంది.

English summary

The proposed US H-1B visa restrictions may open a door for India's IT industry in Russia with the two sides exploring cooperation in both software and hardware sectors during the visit of a Russian minister here last week.