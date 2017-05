భార్య వేధింపులు భరించలేక భర్త ఆత్మహత్య.. ఏం జరిగింది?

ఎన్నిసార్లు ప్రయత్నించినా.. పరిస్థితిలో మార్పు లేకపోవడంతో.. ఆత్మహత్యే శరణ్యమనుకున్నాడు. చనిపోయే ముందు ఒక సూసైడ్ నోట్ రాసి ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు.

English summary

A 32-year-old man allegedly committed suicide at his house in Ojhar township near here after being harassed by his wife, police said today.