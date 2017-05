పాకిస్థాన్ ఉరిశిక్ష విధించిన భారత నేవీ మాజీ అధికారి కులభూషణ్ జాదవ్ కేసును అంత‌ర్జాతీయ కోర్టులో వాదిస్తున్న సీనియ‌ర్ అడ్వ‌కేట్ హ‌రీశ్ సాల్వే ఫీజు కింద కేవ‌లం ఒకే ఒక్క రూపాయి తీసుకున్నారు.

Story first published: Tuesday, May 16, 2017, 12:34 [IST]

English summary

Harish Salve is one of India's leading lawyers and to defend Kulbhushan Jadhav in the International Court of Justice, he has billed the government just Rs 1. The ICJ on Monday reserved its order on an application made by India seeking to set aside the execution of Jadhav who was accused by Pakistan of being an Indian spy.