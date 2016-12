‘10మంది పిల్లల్ని కనండి-దేవుడే చూసుకుంటాడు’

హిందువుల జనాభా పెరగాల్సిన ఆవశ్యకత ఉందని జ్యోతిర్ మఠ్‌లో శంకరాచార్య హోదాలో వాసుదేవానంద్ సరస్వతి అన్నారు.

English summary

In an attempt to urge Hindus to make India a Hindu nation, Vasudevanand Saraswati of Badrikashram has called the Hindus to produce 10 children each. Vasudevanand said, “Discard the two-child norm. Have 10 instead, don’t worry about who will fend for them, god will take care of your kids,” reports The Times of India.