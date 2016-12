ఆయన ఇంట్లో చీర కట్టుకొంటాడు, అసహజ శృంగారం చేస్తాడు

ఇంట్లో ఆడవారి మాదిరిగా తన భర్త మేకప్ చేసుకొంటాడని, అసహజ వృంగారానికి ప్రాధాన్యత ఇస్తారని ఓ మహిళ బెంగుళూరులో పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసింది. విడాకులు కోరుకొంటుంది ఆమె . అయితే ఆమె నుండి విడిపోయేందుకు అతను

Story first published: Tuesday, December 27, 2016, 18:21 [IST]

he doesn't wear pant in house says wife, a 29 year old lady has complient against her husband with police,her husband dressup like woman.