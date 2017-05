రివాల్వర్ రాణి ట్విస్ట్: కిడ్నాప్ కాదు!, ప్రేమతోనే నా వెంట వచ్చాడు..

తమకు రహస్యంగా ఇదివరకే వివాహం జరిగిందని యువతి పేర్కొనడం గమనార్హం. ప్రస్తుతం తన తల్లి, సోదరితో పాటు కలిసి ఉంటున్న వర్షా.. పెళ్లికొడుకు తనంతట తానే వచ్చి కారులో కూర్చున్నాడని తెలిపింది.

English summary

A young woman who kidnapped a groom at gunpoint from his wedding on Tuesday night - announcing, Bollywood-style, that she would not allow her man to marry someone else - has been arrested by the police in Uttar Pradesh's Bundelkhand. She claims the groom, Ashok Yadav, went with her willingly.