హలో..నేను యోగిని మాట్లాడుతున్నా, ఫోన్ ఎత్తకపోతే వేటే: యూపీ సిఎం

ఉత్తర్ ప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి యోగి ఆదిత్యనాథ్ నిజంగానే అధికార యంత్రాంగాన్ని పరుగులు పెట్టిస్తున్నాడు. హడలెత్తిస్తున్నాడు. ఉన్నతాధికారుల నుండి కిందిస్థాయి ఉద్యోగులకు సైతం ఆయన హెచ్చరికలను జారీ చేస్తున్నాడు

English summary

Yogi Adityanath is covering all bases to ensure that government and other officials are working around the clock to improve law and order and governance - both historically problematic - in Uttar Pradesh.