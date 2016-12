పార్టీ నుండి ఉత్తర్ ప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి అఖిలేష్ యాదవ్ ను ఆరేళ్ళపాటు బహిష్కరించడంతో ఆయన మద్దతుదారులు పార్టీ కార్యాలయం ఎదుట ఆందోళనకు దిగారు. ములాయం సింగ్ కు వ్యతిరేకంగా నినాదాలు చేశారు..

Story first published: Friday, December 30, 2016, 20:07 [IST]

high drama was continuing infront of samajwadi party offfice in uttarpradesh