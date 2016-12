అన్నాడింయకె ప్రధాన కార్యదర్శిగా శశికళను ఎన్నుకునే విషయంలో హై డ్రామా నడిచింది. పార్టీ సర్వసభ్య సమావేశంలో చేసిన తీర్మానం కాపీతో పన్నీర్ సెల్వం శశికళ వద్దకు వెళ్లి సరేనని అనిపించారు.

English summary

Sasikala Natarajan, close friend of former Chief Minister J. Jayalalithaa, took over the reins of the ruling AIADMK with party leaders unanimously electing her as general secretary of the 44-year-old Dravidian party at its general council meeting on Thursday.