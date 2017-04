ఘోర ప్రమాదం: సిమ్లాలో బస్సు నదిలో పడి 44 మంది మృతి

హిమాచల్ ప్రదేశ్‌లో బుధవారం ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం సంభవించింది. సిమ్లా జిల్లా నెర్వా సమీపంలోని ఓ ప్రయివేటు బస్సు అదుపు తప్పి నదిలో పడిపోయింది. ఈ ఘటనలో 44 మంది మృతి చెందారు.

Death toll rises to 45 people after a bus fell into Tons river in Shimla district of Himachal Pradesh pic.twitter.com/EALnNmCy7T

English summary

As many as 44 people were dead after a bus fell into Tons river in Shimla district of Himachal Pradesh.