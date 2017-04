ప్రియుడితో భార్య రాసలీలల్లో, పథకం ప్రకారం పట్టుకొన్న భర్త

భర్త చెప్పినా ప్రియుడితో సంబంధాలు వదల్లేదు. ఈ సంబంధాలను వదులుకోవాలని చెప్పినందుకు భర్తను వదిలేసి పుట్టింటికి వెళ్ళింది. అయితే ప్రియుడితో భార్య కలసి ఉన్న సమయంలో రెడ్ హ్యాండెడ్ గా పట్టించాడు భర్త, ఈ ఘట

English summary

Husband catched when his wife having extramarital affair with lover in Tamilnadu. Kumar married a lady few years back. after marriage he went to singapore.kumar's wife extramarital affair with the devendran, kumar caught both of them on sunday.