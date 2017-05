భర్త్ డే పార్టీ: భర్తకు విషం ఇంజెక్షన్ ఇచ్చి చంపేసిన నవవధువు !

ఇష్టం లేని పెళ్లి చేశారని సహించలేని నవ వధువు భర్తను స్నేహితుడి బర్త్ డే పార్టీకి తీసుకు వెళ్లి తరువాత నిద్రమాత్రలు కలిపిన జ్యూస్ తాగించి, విషయం కలిపిన ఇంజక్షన్ వేసి దారుణంగా హత్య చేసిన ఘటన కర్ణాటకలోని

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

In a shocking incident, wife has mixed sleeping tablets in juice and made husband to drink it. And later poisoned him with an injection.