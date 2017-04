సాడిస్ట్ భర్త: అందంగా ఉందని భార్యకు చుక్కలు చూపించాడు..

తాను బయటకు వెళ్తుంటే ఇంటికి తాళం వేసి వెళ్లేవాడు. కూరగాయలు, నిత్యావసర వస్తువులు అన్ని తానే తీసుకొచ్చేవాడు. భార్యను అసలు గడప దాటనిచ్చేవాడు కాదు.

English summary

Vivek, A husband from Bengalur harassed his wife physically and mentally. After marriage he suspects her in each and every act