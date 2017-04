ఘోరం: అందంగా ఉందని కన్ను పీకేశాడు.. బలైపోయిన భార్య!

తీవ్ర రక్త స్రావంతో పాటు భరించలేని వేదనతో ఆసుపత్రిలో చేరిన ఆమె చివరకు ప్రాణాలే కోల్పోయింది. పోలీసులు నిందితుడిని అరెస్టు చేసి దర్యాప్తు ప్రారంభించారు.

English summary

A husband was picked his wife's eye to change her in to ugly look.She was died in hospital with severe injury, incident took place in Bengaluru