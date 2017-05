దళితులను బలవంతంగా మత మార్పిడి చేయిస్తున్నారన్న ఆరోపణలతో హిందూ యువ వాహిణి కార్యకర్తలు ఓ ఇంటి ఎదుట ఆందోళనకు దిగారు.

English summary

Activists allegedly belonging to the right-wing Hindu Yuva Vahini (HYV), founded by Yogi Adityanath, today created ruckus at Aurai in this district of Uttar Pradesh over "forcible conversion" of Dalits.