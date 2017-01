నన్ను బతకనివ్వండి, సంక్షోభానికి కారణమని భావిస్తే వదులుకోండి

తనను బతకనివ్వాలని సమాజ్ వాదీ పార్టీ నాయకుడు అమర్ సింగ్ చెప్పాడు. పార్టీలో నెలకొన్న సంక్షోభానికి తానే కారణమనే ఆరోపణలను ఆయన కొట్టిపారేశాడు. ిది నిజమని ములాయం నమ్మితే తనను వదులకోవాలని కోరాడు.

English summary

iam not the reason for yadav family feud said amar singh. i want to request the people putting allegations against me that please letme live.