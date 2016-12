డబ్బులు తీసుకొన్నట్టు గుర్తులేదు,ఆ డైరీలో ఎవరిపేర్లున్నాయో నాకెలా తెలుసు

తాను డబ్బులు తీసుకొన్నట్టు గుర్తులేదన్నారు డిల్లీ మాజీ ముఖ్యమంత్రి షీలా ధీక్షిత్. సహరా గ్రూప్ నుండి ఆమె ఢిల్లీ ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నకాలంలో సుమారు కోటి రూపాయాలు తీసుకొన్నట్టుగా కాంగ్రెస్ పార్టీ తన ట్విట్

English summary

i don't rember taking money says sheila dikhsit , former delhi chief minister stongley denied the charges of bribe from sahara group. congress party put out a list linked to it on twitter in which a reference to its leader sheil dikshit also allegedly figured.