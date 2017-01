ప్రధాని అయ్యే అవకాశాలు వదులుకున్నా: ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు

"రెండుసార్లు ప్రధాని అయ్యే అవకాశం వచ్చింది.. కానీ నేనే వదిలేసుకున్నా.." అని ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు వ్యాఖ్యానించారు.

English summary

"I got the opportunity to become Prime Minister of the country on two occasions (in the 1990s) but I refused. My focus is solely on Andhra Pradesh though we play an effective role at the national level," Naidu told reporters here.