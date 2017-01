కాదన్న యోగి: యూపీ ఎన్నికలు ‘షా’కు సవాలే

ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్ర రాజకీయాల్లో ఫైర్ బ్రాండ్‪గా ఉన్న గోరఖ్ పూర్ ఎంపి యోగి ఆదిత్యానాథ్ ను బిజెపి నాయకత్వం పక్కనబెట్టినట్లు తెలుస్తోంది. వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలతో నిత్యం వార్తల్లో నిలిచే వ్యక్తి.

English summary

In Uttar Pradesh, activities in the poll-bound state are reaching climax and Bharatiya Janta Party’s (BJP) Yogi Adityanath is a big face.