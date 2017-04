తమిళనాడు సీఎం రాజీనామా ! తల పట్టుకున్న ఎడప్పాడి పళనిసామి

పన్నీర్ సెల్వం డిమాండ్ మేరకు తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి ఎడప్పాడి పళనిసామి తన పదవికి రాజీనామా చేశారని గురువారం మద్నాహ్నం తమిళ మీడియాలో జోరుగా ప్రచారం జరిగింది. చివరికి అసలు విషయం తెలుసుకుని నాలుక కరుచుకున్నా

English summary

I have removed the red beacon from my car, as per Centre's guidelines, says TamilNadu CM Edappadi K. Palaniswami. He himself did that.