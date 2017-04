నేను హిందువునే కానీ, బెంగాల్ ముఖ్యమంత్రి మమత సంచలనం

జన్మతా: తాను హిందువునేనని, అయితే హిందువులను అపఖ్యాతి పాలు చేసే బీజేపీ తరహా హిందూత్వను మాత్రం ఎట్టి పరిస్థితుల్లో సహించబోనని పశ్చిమబంగా ముఖ్యమంత్రి మమతా బెనర్జీ చెప్పారు.

English summary

In the wake of opposition from a section of sevaits at Puri’s Lord Jagannath Temple over her visit to the shrine, West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee on Wednesday blamed the Bharatiya Janata Party (BJP) for creating “nuisance”.When asked to comment on the issue, the Trinamool Congress chief said, “BJP cadres can do what they want. I have full faith in Lord Jagannath.”