నన్ను నేను రక్షించుకొనేందుకే భర్తను కాల్చాను: హాంసవేణి

నేనేందుకు నా భర్తపై కాల్పులు జరుపుతాను? తాగిన మైకంలో భర్త కొడుతోంటే రక్షించుకొనేందుకు ఫైరింగ్ చేసినట్టుగా శుక్రవారం సాయంత్రం భర్త సాయిరామ్ పైన కాల్పులు జరిపిన హంసవేణి పోలీసులకు తెలిపారు.

English summary

Iam shooted on my husband for protection said Hamsaveni . She shooted on her husband in Karnataka state in public on saturday.police enquired about this incident.