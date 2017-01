ఎస్ పి తరపున ప్రచారం చేస్తానన్న లాలూ, అభ్యర్థుల జాబితాలో శివపాల్ కు దక్కనిచోటు

ఉత్తర్ ప్రదేశ్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో సమాజ్ వాదీ పార్టీ తరపున తాను ప్రచారం చేస్తానని ఆర్ జె డి చీఫ్ లాలు ప్రసాద్ యాదవ్ ప్రకటించారు.బీహర్ ఉప ముఖ్యమంత్రి తేజస్వియాదవ్ కూడ ఈ ప్రచారంలో పాల్గొంటారని ఆయన చెప్ప

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

i will campign for samajwadi party in uttrarpradesh elections rjd chief lalu prasad yadav.bihar deputy cm tejaswi prasad also participate in campign he said.