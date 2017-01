తండ్రి కొడుకుల మద్య సవాల్ : అఖిలేష్ పై పోటీకి సిద్దం, బిజెపితో అఖిలేష్ చెట్టాపట్టాల్

తాను అఖిలేష్ పై పోటీచేస్తానని సమాజ్ వాదీ పార్టీ చీఫ్ ములాయం సింగ్ యాదవ్ ప్రకటించారు. గుర్తుపై ఎన్నికల కమీషన్ ఏ నిర్ణయం తీసుకొన్నా తాను శిరసావహిస్తానని ఆయన ప్రకటించారు.

English summary

i will contest on akhilesh yadav announced mulayam singh. akhilesh alliance bjp and other parties said mulayam.