నేనైతే మా అమ్మను రోజూ కలుస్తాను: ప్రధాని ట్వీట్ పై కేజ్రీవాల్

ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ తాజాగా చేసిన ట్వీట్ పై ఢిల్లీ సీఎం అరవింద్ కేజ్రీవాల్ వ్యంగ్యాస్త్రాన్ని సంధించారు.

English summary

Prime Minister Narendra Modi used his nonagenarian mother for politics by letting her stand in queue to exchange old currency, Delhi chief minister Arvind Kejriwal said on Tuesday. In a tweet, Kejriwal said Modi didn’t do the right thing by letting his 97-year-old mother Hiraben Modi stand in queue at a local bank in Gandhinagar.