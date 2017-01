సంచలనం :రెండేళ్ళు పూర్తయ్యాక గవర్నర్ పదవిని వదులుకొంటా, సిఎంతో విబేధాలే కారణమా?

పుదుచ్చేరి ముఖ్యమంత్రి నారాయణస్వామికి, లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్ కిరణ్ బేడీకి మద్య ప్రఛ్చన్నయుద్దం సాగుతున్న తరుణంలో వచ్చే ఏడాది తాను తన పదవిని వదులుకొంటానని ఆమె ప్రకటించడం సంచలనం సృష్టించింది.

English summary

when i complete two years as lieutenant governor in punducherry , i will be demit my office said kiran bedi.